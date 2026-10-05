Uniform Civil Code: UCC लागू होने से अब कोई नहीं रोक सकता! दिलीप घोष ने बताया मोदी सरकार का अगला बड़ा मास्टरप्लान!

Dilip Ghosh Statement Protest : पायलट की बहादुरी से UCC तक, दिलीप घोष के बयान में दिखे कई बड़े संदेश (फोटो सोर्स: ANI)
UCC India: भाजपा नेता और मंत्री दिलीप घोष ने एक साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सुरक्षा, राजनीतिक गतिविधियों और समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार की स्थिति सामने रखी। उनके बयान में पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी का भी उल्लेख रहा, जिसने यात्रियों की जान बचाने के लिए असाधारण साहस दिखाया। घोष ने कहा कि भारत की जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों को दुनिया ने देखा है। साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था और सरकार के लंबित एजेंडे पर भी अपना पक्ष रखा।
समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर घोष ने स्पष्ट किया कि इसे लागू करना पार्टी का निर्णय है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने विकास से जुड़े कई काम हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
घोष ने दावा किया कि जनता से किए गए अधिकांश वादे पूरे किए जा चुके हैं। उनके अनुसार, बचे हुए विषयों में नीतिगत और कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसलिए उन्हें पूरा करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
UCC लंबे समय से देश की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसका मूल उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के क्षेत्र में समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि, इसके दायरे, स्वरूप और लागू करने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर अलग-अलग मत रहे हैं।
दिलीप घोष ने भारतीय पायलटों के साहस का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने पहले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी के बाद उनका सम्मान देखा है। इसी क्रम में उन्होंने पायलट स्मित मच्छार का उल्लेख किया, जिसने यात्रियों की जान बचाने के लिए जोखिम उठाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की।
घोष के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भी स्मित मच्छार के प्रयास की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री की ओर से सम्मानित किए जाने की इच्छा जताई गई है। घोष ने इसे इस बात से जोड़ा कि भारतीय नागरिक जरूरत पड़ने पर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटते।
कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल पर घोष ने कहा कि कुछ अवांछित घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस उन मामलों में कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान उन्होंने विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने एक संगठन को लेकर आरोप लगाया कि उसके पास स्पष्ट विचारधारा या उद्देश्य नहीं है और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
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