Uniform Civil Code: UCC लागू होने से अब कोई नहीं रोक सकता! दिलीप घोष ने बताया मोदी सरकार का अगला बड़ा मास्टरप्लान!

UCC India: भाजपा नेता और मंत्री दिलीप घोष ने एक साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सुरक्षा, राजनीतिक गतिविधियों और समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार की स्थिति सामने रखी। उनके बयान में पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी का भी उल्लेख रहा, जिसने यात्रियों की जान बचाने के लिए असाधारण साहस दिखाया। घोष ने कहा कि भारत की जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों को दुनिया ने देखा है। साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था और सरकार के लंबित एजेंडे पर भी अपना पक्ष रखा।