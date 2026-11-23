भारत दौरे पर नेपाल के PM बालेंद्र शाह ने की जमकर तारीफ (फोटो सोर्स-IANS)
Nepal PM Balendra Shah: आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की औपचारिक मुलाकात हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के साथ रिश्तों को अटूट और बेहद खास बताया है। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू की। वहीं, पीएम मोदी ने नेपाल के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के पैकेज का ऐलान किया। दूसरी ओर, बालेन शाह ने भारत के सहयोग के लिए आभार जताते हुए पीएम मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि के लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, और आज, नेपाल के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास को नई मजबूती देने के लिए हम 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पैकेज की घोषणा करते हैं। भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति और गहरे पीपल टू पीपल टाइज के धागों से बुने हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के आतिथ्य और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस उदार निमंत्रण और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और सद्भावना नेपाल-भारत संबंधों की नींव हैं। हमारे दोनों देशों के लोग ही इस अनूठे रिश्ते के केंद्र में हैं। नेपाल और भारत के बीच के संबंध हिमालय की तरह अडिग और समुद्र की तरह विशाल हैं। एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में, भारत प्राकृतिक आपदाओं और कठिन समय में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है। इसके लिए, मैं भारत सरकार और यहां के लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नेपाल के रिश्तों को केवल पड़ोसी देशों के संबंध तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा आस्था, संस्कृति और विश्वास का रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम और माता सीता हमारी साझा सभ्यता और आस्था की पहचान हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल पड़ोस का नहीं, बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का रिश्ता है। हमारी खुशियां साझी हैं और हमारी चुनौतियां भी हम एक-दूसरे की प्रगति में साथी हैं और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच सरयू कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बालेन शाह ने कहा कि दोनों देशों के शहरों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही भारत और नेपाल मिलकर एक साझा विजन जारी करेंगे।
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