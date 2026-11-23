नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के आतिथ्य और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस उदार निमंत्रण और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और सद्भावना नेपाल-भारत संबंधों की नींव हैं। हमारे दोनों देशों के लोग ही इस अनूठे रिश्ते के केंद्र में हैं। नेपाल और भारत के बीच के संबंध हिमालय की तरह अडिग और समुद्र की तरह विशाल हैं। एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में, भारत प्राकृतिक आपदाओं और कठिन समय में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है। इसके लिए, मैं भारत सरकार और यहां के लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।