नई दिल्ली। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच नई रेल सेवा शुरू हो गई है। सरयू कमला एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुर धाम से सीधे जोड़ेगी। करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को लगभग 19 घंटे लगेंगे। इस रेल सेवा से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दोनों धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा करने में आसानी होगी। खास बात यह है कि यात्रियों को रास्ते में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सोमवार को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाह इन दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए हुए हैं।