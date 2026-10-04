FlyDubai Fligh: कॉकपिट में हमला, आसमान में तबाही… फिर सामने आया ऐसा ‘इत्तेफाक’, जिसने 174 लोगों को बचा लिया

FlyDubai Flight FZ1073: फ्लाईदुबई की FZ1073 उड़ान में कॉकपिट के भीतर हुआ हमला सिर्फ विमान सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है। विमान को तबाही से बचाने वाले दो अतिरिक्त पायलट अब जांच की नई कड़ी बन गए हैं। ये दोनों यात्री बनकर विमान में सवार थे और अगली उड़ान के लिए तेल अवीव जा रहे थे। संकट के समय उनकी मौजूदगी ने विमान को संभालने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने आरोपी को-पायलट के देश से जुड़े संभावित संपर्कों की जांच शुरू की है।