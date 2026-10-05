SIR 2026: SIR पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच भाजपा का सवाल, वोटर लिस्ट साफ करने पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों?

SIR in India: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव ने कांग्रेस पर इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि SIR का मकसद किसी खास वर्ग के वोट हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। राव ने कांग्रेस के विरोध को राजनीतिक हताशा से जोड़ते हुए दावा किया कि पार्टी जनता के बीच गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रही है।