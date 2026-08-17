लखीसराय अशोक धाम हादसा: करंट नहीं, अफवाह बनी भगदड़ की वजह; 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, CM ने जताया दुख

शुरुआत में हादसे की वजह बिजली का करंट लगना बताई जा रही थी। कुछ लोगों के बीच यह बात फैल गई कि बिजली का पोल गिरने के बाद करंट फैल गया है। इससे श्रद्धालुओं में डर पैदा हुआ और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हालांकि, बाद में जिला प्रशासन ने साफ किया कि मौतें करंट लगने से नहीं, बल्कि भगदड़ में दबने के कारण हुई हैं।