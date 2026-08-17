IAS तुकाराम मुंढे बोले- लोग मुझे अहंकारी समझते हैं, लेकिन…, आलोचकों को दिया करारा जवाब

IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र में अपनी बेबाक और सख्त कार्यशैली के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की जिम्मेदारी संभालने के बाद मिलावटखोरों और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। तुकाराम मुंढे की गिनती उन अधिकारियों में होती है, जो अपनी स्पष्ट और कड़े फैसले लेने वाली कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।