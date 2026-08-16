उदयनिधि स्टालिन ने ‘त्रिशा’ टिप्पणी पर गिरफ्तारी को किया याद, बोले- मैं निर्दोष हूं

2 अगस्त की घटना को याद करते हुए उदयनिधि ने बताया कि जब चेन्नई स्थित उनके आवास पर पुलिस पहुंची, तो उन्हें लगा कि तंजावुर में दिए गए तीखे राजनीतिक बयानों के कारण कार्रवाई हो रही है। सुबह 8 बजे जब सहायक ने पुलिस के आने की सूचना दी, तो मुझे लगा कि वे मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने पिछले दिन दिए भाषण को याद करना शुरू किया।' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को 'डमी सीएम' कहा था और सरकार को बेशर्म बताते हुए किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कावेरी वाले बयान को मुद्दा बना दिया।