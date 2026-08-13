10 लाख डॉलर का इनाम, 4000 साल पुराने सिंधु लिपि के ‘कोड’ को सुलझाने की कवायद

Indus Script Decipherment Prize: करीब 4,000 साल पुरानी सिंधु लिपि आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में शामिल है। 1924 में सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा के बाद से भाषाविद्, पुरातत्वविद् और कंप्यूटर वैज्ञानिक इसके चिह्नों का अर्थ तलाश रहे हैं। जनवरी 2025 में तमिलनाडु सरकार ने लिपि को समझने वाले को 10 लाख डॉलर (करीब 9.54 करोड़ रुपए) के पुरस्कार की घोषणा की तो यह दौड़ तेज हो गई लेकिन अभी तक कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया।