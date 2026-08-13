Cyber Fraud India 2026: 3,718 फर्जी ऐप ब्लॉक! साइबर ठगों पर सरकार का बड़ा वार, बचाए गए 11,158 करोड़

Mule Account Fraud: एक क्लिक, एक ओटीपी और कुछ ही सेकंड में बैंक खाते से पैसा गायब… साइबर ठगों के इस जाल को तोड़ने के लिए सरकार ने ऐप से लेकर सिम, मोबाइल और बैंक खातों पर कार्रवाई शुरू की है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि 30 जून 2026 तक देश में फर्जी लोन ऐप सहित 3,718 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए जा चुके हैं और 11,158 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचाए गए। यह कार्रवाई इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर की है।