IMD Alert: बरसते बीता आधा सावन, भादो तक सक्रिय रहेगा मानसून

Monsoon Weather Forecast: मौसम प्रणालियों और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून की सक्रियता के चलते आधा सावन बरसते हुए बीत गया है। सावन के बाकी दिनों व भादो में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने एवं मानसून ट्रफ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों के अलग-अलग भागों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा और देश में बारिश की कमी का कोटा भी जल्द पूरा होगा।