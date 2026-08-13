13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

IMD Alert: बरसते बीता आधा सावन, भादो तक सक्रिय रहेगा मानसून

Monsoon Update: देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। कम दबाव क्षेत्र और मानसून ट्रफ के प्रभाव से राजस्थान, मध्यप्रदेश, यूपी, हिमाचल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2026

Heavy Rainfall

देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव है। (Photo- ANI)

Monsoon Weather Forecast: मौसम प्रणालियों और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून की सक्रियता के चलते आधा सावन बरसते हुए बीत गया है। सावन के बाकी दिनों व भादो में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने एवं मानसून ट्रफ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों के अलग-अलग भागों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा और देश में बारिश की कमी का कोटा भी जल्द पूरा होगा।

आईएमडी के अनुसार देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तरप्रदेश, दिल्ली के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश चल रही हैं। इसकी वजह तीन मानसूनी सिस्टम हैं। इनके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है।

मध्यप्रदेश के भोपाल में बुधवार को लगातार तीसरे दिन स्कूलों में अवकाश रहा। यहां करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई। करीब 200 मकानों में ढाई फीट तक पानी भर गया। राज्य के कई जिलों में तीन दिन से लगातार बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है।

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा-बूंदी, झालवाड़ में अच्छी बारिश हुई। खोखी बांध की दीवार टूटने से करीब 300 बीघा फसल खराब हो गई। कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की टनल के एक हिस्से में दो से तीन फीट तक पानी भर गया। इसके कारण बुधवार को लंबा जाम लगा रहा। पिछले दो दिनों से एक्सप्रेस-वे पर यातायात रेंगकर चल रहा है।

उत्तरप्रदेश में भी पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में पानी भरने का वीडियो सामने आया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। 100 से अधिक छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं। कई घाटों पर सीढ़ियों पर ही अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में भी लगातार बारिश के बीच सलाल डैम के कई गेट खोलने पड़े हैं। वहीं मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड स्थल से एक और शव बरामद किया गया। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण बुधवार को 313 सड़कें बंद हो गईं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है।

बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश

क्रमक्षेत्रस्थानबारिश (इंच)
1पश्चिमी मध्य प्रदेशगोगावां (खरगोन)9
2पूर्वी राजस्थानगंगरार (चित्तौड़गढ़)8
3गुजरात क्षेत्रपणम बांध (महिसागर)8
4पश्चिमी उत्तर प्रदेशबिजनौर6
5मध्य महाराष्ट्रगगनबावड़ा (कोल्हापुर)5
6असमडिब्रूगढ़4
7हरियाणासाढौरा (यमुनानगर)4
8पश्चिमी राजस्थानजायल4
9कोंकणवसई (पालघर)4

Heavy Rain Alert: मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

ये भी पढ़ें
Rainfall Forecast in Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

Updated on:

13 Aug 2026 07:37 am

Published on:

13 Aug 2026 06:49 am

Hindi News / National News / IMD Alert: बरसते बीता आधा सावन, भादो तक सक्रिय रहेगा मानसून

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मानसून

‘बच्चे माता-पिता की संपत्ति नहीं, उन्हें जीवनसाथी चुनने की आजादी’, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला

right to choose life partner
राष्ट्रीय

कर्नाटक में गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर एक साल की रोक, DK सरकार का फैसला

dk shivkumar
राष्ट्रीय

Cyber Fraud India 2026: 3,718 फर्जी ऐप ब्लॉक! साइबर ठगों पर सरकार का बड़ा वार, बचाए गए 11,158 करोड़

Cyber Fraud India 2026
राष्ट्रीय

10 लाख डॉलर का इनाम, 4000 साल पुराने सिंधु लिपि के ‘कोड’ को सुलझाने की कवायद

Vijay in TN assembly
राष्ट्रीय

Hareli: छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली सीएम हाउस में मनाया गया

Hareli
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.