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Heavy Rain Alert: मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

IMD Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 6 से 8 अगस्त तक मेघालय, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। जानें अगले 72 घंटे का मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 06, 2026

Rainfall Forecast in india.

देश के पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। (Photo Credit- ANI)

IMD Rain Forecast: देश के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मेघालय में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।

पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा असर

IMD के अनुसार, अगले 72 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय में 6 अगस्त को कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। इसके अलावा कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं।

पूर्वी भारत में भी बारिश का पूर्वानुमान

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में 6 से 8 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

दक्षिण भारत में भी सक्रिय रहेगा मानसून

IMD के मुताबिक, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में 6 से 8 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ अन्य इलाकों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हल्की से मध्य बारिश

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मछुआरों के लिए सलाह

IMD ने समुद्र में मौसम प्रतिकूल रहने की संभावना को देखते हुए मछुआरों के लिए भी सलाह जारी की है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब रह सकती है। ऐसे में मछुआरों को विभाग की सलाह का पालन करने और चेतावनी वाले क्षेत्रों में समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखें। साथ ही स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें।

Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल, असम-मेघालय समेत कई राज्यों में 7 अगस्त तक भारी बारिश का IMD अलर्ट

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IMD heavy rain alert August 2026.

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Updated on:

06 Aug 2026 06:53 am

Published on:

06 Aug 2026 06:53 am

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert: मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

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