Heavy Rain Alert: मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

देश के पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। (Photo Credit- ANI)
IMD Rain Forecast: देश के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मेघालय में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।
IMD के अनुसार, अगले 72 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय में 6 अगस्त को कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। इसके अलावा कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में 6 से 8 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
IMD के मुताबिक, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में 6 से 8 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ अन्य इलाकों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।
IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
IMD ने समुद्र में मौसम प्रतिकूल रहने की संभावना को देखते हुए मछुआरों के लिए भी सलाह जारी की है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब रह सकती है। ऐसे में मछुआरों को विभाग की सलाह का पालन करने और चेतावनी वाले क्षेत्रों में समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखें। साथ ही स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें।
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