Heavy Rain Alert: मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

IMD ने समुद्र में मौसम प्रतिकूल रहने की संभावना को देखते हुए मछुआरों के लिए भी सलाह जारी की है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब रह सकती है। ऐसे में मछुआरों को विभाग की सलाह का पालन करने और चेतावनी वाले क्षेत्रों में समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखें। साथ ही स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें।