गैस आयात पर निर्भरता घटाएगी बायोगैस, दस गुना बढ़ेगा उत्पादन

कैबिनेट ने असम में बाइहाटा चारियाली (गुवाहाटी के निकट) से मिशन चारियाली (तेजपुर के निकट) तक 135.87 किलोमीटर लंबे चार लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। यह परियोजना 8,970 करोड़ रुपए की लागत से बीओटी (टोल) मॉडल पर विकसित होगी। सड़क को एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के रूप में बनाया जाएगा। इस परियोजना से गुवाहाटी और तेजपुर के बीच यात्रा समय करीब साढ़े तीन घंटे से घटकर लगभग 1.7 घंटे रह जाएगा। साथ ही यह रक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तेजपुर क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र टनल तथा अरुणाचल प्रदेश से संपर्क को भी मजबूत करेगी। तेजपुर बाइपास पर 4.9 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (इमरजेंसी एयरस्ट्रिप) विकसित की जाएगी, जिसे भारतीय एयरफोर्स के समन्वय से अंतिम रूप दिया गया है।