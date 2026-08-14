तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में छात्राओं का शराब पीते वीडियो वायरल! क्लासरूम में चल रही थी पार्टी, प्रिंसिपल पर गिरी गाज

यह पूरी घटना तुक्कले इलाके के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्राएं क्लासरूम में बैठी हैं। उनके सामने मेज पर बोतलें और खाने-पीने का सामान रखा हुआ है। वीडियो में छात्राएं आपस में शराब और बाहर से लाए गए सामान को लेकर बातचीत करती भी सुनाई दे रही हैं।