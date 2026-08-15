‘जाति-धर्म के बंधन तोड़ें’, तमिलनाडु CM विजय का स्वतंत्रता दिवस पर पहला भाषण, बोले- भ्रष्टाचार से मुक्ति ही सच्ची आजादी

CM Vijay Tamil Nadu first Independence Day: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में अभिनेता से नेता बने विजय ने राज्यवासियों से जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ने का आह्वान किया है। चेन्नई के ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज फोर्ट (Fort St George) में ध्वजारोहण के बाद 52 साल के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग इन सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठेंगे, तभी देश को सच्ची आजादी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आजादी का ही दूसरा रूप करार दिया। कार्यक्रम के दौरान उनकी करीबी मित्र और अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी मुख्य अतिथि दीर्घा में विजय के माता-पिता के साथ उपस्थित रहीं।