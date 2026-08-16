अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जयराम ठाकुर ने किया याद, PMGSY और रोहतांग टनल में योगदान को सराहा

उन्होंने रोहतांग टनल को लेकर भी वाजपेयी के योगदान को याद किया। ठाकुर ने कहा कि रोहतांग टनल के निर्माण का सपना साकार करने की दिशा में पहला कदम अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था। बाद में करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना पूरी हुई। इस टनल ने लाहौल के लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि यह टनल रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी की राजनीतिक विरासत के साथ-साथ उनके साहित्यिक और पत्रकारिता के योगदान को भी देश हमेशा याद रखेगा। उनके नेतृत्व और वक्तृत्व कला ने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी।