31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शिमला

‘बेटी बच गई, पर मां-बाप का साया उठ गया’: कुल्लू में कार पर गिरीं चट्टानें, डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम

Kullu Anni road accident: हिमाचल प्रदेश के आनी में कार पर अचानक पहाड़ी से चट्टानें गिरने से रामपुर के डॉक्टर बृज लाल और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी 18 साल बेटी गंभीर रूप से घायल है।
2 min read
Google source verification

शिमला

image

Imran Ansari

Jul 31, 2026

Kullu Anni road accident

डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम, फोटो सोर्स- एक्स ( @Katwal_Vinod )

Doctor couple killed Kullu car accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल आनी में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक कार पर अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर गिर गए। पत्थरों की चपेट में आते ही वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हृदय विदारक दुर्घटना में रामपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 18 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

सुबह सवा 10 बजे हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना राणाबाग-देहुरी मार्ग पर करोईगाड़ के समीप सुबह लगभग 10:15 बजे हुई। कार (HP 92 A 4300) में आनी के अमरबाग निवासी डॉक्टर बृज लाल (60), उनकी पत्नी सुनीता (54) और पुत्री भव्या (18) सवार थे। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की वजह से कार असंतुलित होकर सीधे खाई में जा गिरी। हादसे में डॉक्टर दंपती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल बेटी भव्या को तुरंत रेस्क्यू कर इलाज के लिए आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत एवं बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित घेराबंदी में लेकर बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके साथ ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, ताकि हादसे के कारणों का सही आकलन किया जा सके। घटना के बाद हल्का पटवारी ने मौके का विस्तृत निरीक्षण कर आसपास की परिस्थितियों, नुकसान और अन्य आवश्यक तथ्यों का आकलन किया। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी निर्णय लिए जा सकें।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े पत्थर और मलबा गिरने के कारण हुआ। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। साथ ही प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया दुख

इस दर्दनाक हादसे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरा शोक प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि श्रीखंड अस्पताल के डॉक्टर बृज ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं हादसे में घायल हुई उनकी बेटी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

31 Jul 2026 04:38 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:38 pm

Hindi News / Himachal Pradesh / Shimla / ‘बेटी बच गई, पर मां-बाप का साया उठ गया’: कुल्लू में कार पर गिरीं चट्टानें, डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम

बड़ी खबरें

View All

शिमला

हिमाचल प्रदेश

ट्रेंडिंग

ADR रिपोर्ट पर हिमाचल CM सुक्खू का पलटवार, बोले- मेरी छवि खराब करने की हो रही राजनीतिक कोशिश

CM Sukhwinder Singh Sukhu rejected the ADR report.
राष्ट्रीय

हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए राज्य संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त किए

Rajasthan BJP
राष्ट्रीय

हिमाचल के लाहौल-स्पीति में भीषण भूस्खलन: चट्टानों के मलबे में दबी कार, 13 लोगों की दर्दनाक मौत; 1 घायल

Lahaul Spiti landslide accident 13 killed
शिमला

हिमाचल में बड़ा हादसा: चलती टाटा सूमो पर पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टान, 13 लोगों की दर्दनाक मौत

Lahaul Spiti accident
राष्ट्रीय

हिमाचल में मूसलाधार बारिश का कहर, जुलाई में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 66 लोगों की मौत; 145 सड़कें बंद, रेड अलर्ट जारी

Himachal Pradesh heavy rain Red Alert
शिमला
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.