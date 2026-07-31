‘बेटी बच गई, पर मां-बाप का साया उठ गया’: कुल्लू में कार पर गिरीं चट्टानें, डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत एवं बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित घेराबंदी में लेकर बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके साथ ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, ताकि हादसे के कारणों का सही आकलन किया जा सके। घटना के बाद हल्का पटवारी ने मौके का विस्तृत निरीक्षण कर आसपास की परिस्थितियों, नुकसान और अन्य आवश्यक तथ्यों का आकलन किया। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी निर्णय लिए जा सकें।