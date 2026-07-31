‘बेटी बच गई, पर मां-बाप का साया उठ गया’: कुल्लू में कार पर गिरीं चट्टानें, डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम

डॉक्टर दंपती की मौत से परिवार में मातम, फोटो सोर्स- एक्स ( @Katwal_Vinod )
Doctor couple killed Kullu car accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल आनी में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक कार पर अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर गिर गए। पत्थरों की चपेट में आते ही वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हृदय विदारक दुर्घटना में रामपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 18 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना राणाबाग-देहुरी मार्ग पर करोईगाड़ के समीप सुबह लगभग 10:15 बजे हुई। कार (HP 92 A 4300) में आनी के अमरबाग निवासी डॉक्टर बृज लाल (60), उनकी पत्नी सुनीता (54) और पुत्री भव्या (18) सवार थे। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की वजह से कार असंतुलित होकर सीधे खाई में जा गिरी। हादसे में डॉक्टर दंपती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल बेटी भव्या को तुरंत रेस्क्यू कर इलाज के लिए आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत एवं बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित घेराबंदी में लेकर बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके साथ ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, ताकि हादसे के कारणों का सही आकलन किया जा सके। घटना के बाद हल्का पटवारी ने मौके का विस्तृत निरीक्षण कर आसपास की परिस्थितियों, नुकसान और अन्य आवश्यक तथ्यों का आकलन किया। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी निर्णय लिए जा सकें।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े पत्थर और मलबा गिरने के कारण हुआ। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। साथ ही प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
इस दर्दनाक हादसे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरा शोक प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि श्रीखंड अस्पताल के डॉक्टर बृज ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं हादसे में घायल हुई उनकी बेटी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।
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