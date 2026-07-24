हिमाचल के लाहौल-स्पीति में भीषण भूस्खलन: चट्टानों के मलबे में दबी कार, 13 लोगों की दर्दनाक मौत; 1 घायल

हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मानसून के बाद से बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली घटनाओं में अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले यह संख्या 75 थी, लेकिन ताजा हादसों के बाद मृतकों का आंकड़ा और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने तथा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।