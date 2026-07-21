हिमाचल में मूसलाधार बारिश का कहर, जुलाई में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 66 लोगों की मौत; 145 सड़कें बंद, रेड अलर्ट जारी

प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का सख्ती से पालन करें। नीट व अन्य परीक्षा पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नेगी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग की। पंजाब के रूपनगर जिले में हिमाचल के वाहनों से एंट्री टैक्स वसूले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस कानूनी प्रावधान की जानकारी नहीं है और संबंधित कानूनों के तहत मामले की समीक्षा की जाएगी।