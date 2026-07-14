वायनाड भूस्खलन में मारे गए इंजीनियर का कांगड़ा में अंतिम संस्कार, परिवार का आरोप- हिमाचल सरकार ने बिल्कुल भी मदद नहीं की

Vikram Rana daughter Vishakha statement: केरल के वायनाड टनल लैंडस्लाइड हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 59 साल के इंजीनियर विक्रम राणा के पार्थिव शरीर का मंगलवार को उनके पैतृक गांव सरेला (फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, कांगड़ा) में पूरे रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। विक्रम राणा केरल के वायनाड जिले में टनल निर्माण परियोजना में 'डीबीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी' के साथ बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे थे। 6 दिनों के लंबे खोज और बचाव अभियान के बाद सोमवार को मलबे से उनका शव बरामद किया गया था। इस हादसे में वह आखिरी लापता व्यक्ति थे। एक तरफ जहां पूरा गांव और परिवार विक्रम राणा की मौत से गहरे शोक में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ मृतक की बेटी विशाखा का राज्य सरकार के प्रति भारी गुस्सा फूट पड़ा है।