दिल्ली में 100 ‘अटल कैंटीन’ का लक्ष्य पूरा, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, रोजाना 1 लाख लोग उठाएंगे लाभ

दिल्ली सरकार का मानना है कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने वाली इस योजना से मजदूरों, गरीब परिवारों, छात्रों और अन्य जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर दिल्ली जैसे महानगर में जहां भोजन और रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वहां 5 रुपये में भोजन की सुविधा जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 100 अटल कैंटीन की संयुक्त क्षमता करीब 3.65 करोड़ भोजन की थाली प्रतिवर्ष परोसने की है। ये कैंटीन पूरे साल संचालित होंगी।