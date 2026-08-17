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दिल्ली में 100 ‘अटल कैंटीन’ का लक्ष्य पूरा, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, रोजाना 1 लाख लोग उठाएंगे लाभ

Atal Canteen Delhi: दिल्ली सरकार ने आठ महीने में 100 'अटल कैंटीन' शुरू करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इन कैंटीन में पूरे साल सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक खाना मिलेगा।
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नई दिल्ली

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Dinesh Dubey

Aug 17, 2026

Delhi Atal Canteen Scheme

दिल्ली की अटल कैंटीन में 5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक खाना (Photo: IANS)

Delhi Atal Canteen: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 100 अटल कैंटीन शुरू करने का लक्ष्य महज आठ महीने में पूरा कर लिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को विश्व विद्यालय मेट्रो स्टेशन पर 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया।

इन 100 अटल कैंटीन के जरिए दिल्ली में मजदूरों, जरूरतमंद परिवारों और अब विश्वविद्यालय के छात्रों समेत करीब 1 लाख लोगों को रोजाना सिर्फ 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक, 25 दिसंबर 2025 को योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 95 लाख भोजन परोसे जा चुके हैं।

5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन जैसी योजनाओं के जरिए सरकार की संवेदनशीलता और सेवा की भावना जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास शुरू की गई कैंटीन का विशेष फायदा हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों को मिलेगा। कम कीमत में पौष्टिक और भरपेट भोजन की जरूरत वाले छात्रों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

वेंकैया नायडू और रेखा गुप्ता ने कैंटीन में खाया खाना

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। सभी ने कैंटीन में भोजन किया और खाने की गुणवत्ता के साथ-साथ कैंटीन में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। सरकार की ओर से कैंटीन में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

इन इलाकों में शुरू हुईं 25 नई अटल कैंटीन

रविवार को जिन 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया, वे दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में स्थित हैं। इनमें जनकपुरी, विकासपुरी, मंगोलपुरी, रोहिणी, आरके पुरम, एम्स, मटिया महल, मॉडल टाउन, सीमापुरी, आनंद विहार, तिमारपुर, नरेला और शालीमार बाग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

आनंद विहार बस स्टैंड के बाहर अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प के अनुरूप काम किया जा रहा है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सालाना 3.65 करोड़ थाली परोसने की क्षमता

दिल्ली सरकार का मानना है कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने वाली इस योजना से मजदूरों, गरीब परिवारों, छात्रों और अन्य जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर दिल्ली जैसे महानगर में जहां भोजन और रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वहां 5 रुपये में भोजन की सुविधा जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 100 अटल कैंटीन की संयुक्त क्षमता करीब 3.65 करोड़ भोजन की थाली प्रतिवर्ष परोसने की है। ये कैंटीन पूरे साल संचालित होंगी।

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Updated on:

17 Aug 2026 11:29 am

Published on:

17 Aug 2026 10:32 am

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