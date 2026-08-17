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दिल्ली के र​घुबीर नगर में ई-रिक्शा की बैटरी फटी, इमारत में लगी आग; 17 साल के लड़के समेत 2 की मौत

E Rickshaw Battery Blast: दिल्ली के रघुबीर नगर में ई-रिक्शा की बैटरी फटने के बाद इमारत में आग लग गई। हादसे में 17 साल के सुफैद और 38 साल के मोहम्मद सामिद की मौत हो गई। दमकल ने सुबह 5:25 बजे आग पर काबू पाया।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Aug 17, 2026

Raghubir Nagar Fire

ई-रिक्शा बैटरी धमाके के बाद आग लगने से दो की मौत। (फोटो सोर्स -IANS)

Delhi Raghubir Nagar Fire: पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में सोमवार सुबह करीब 4:42 बजे एक इमारत में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग ई-रिक्शा की बैटरी फटने के बाद लगी। हादसे में दो लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

हादसा मस्जिद गुरुद्वारा रोड के आर-17 ए इलाके में हुआ। सुबह-सुबह आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

बैटरी में धमाके के बाद लगी आग

शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत की पहली मंजिल पर ई-रिक्शा की बैटरी रखी थी। इसी दौरान बैटरी में जोरदार धमाका हुआ और आसपास रखे सामान में आग लग गई।

आग तेजी से फैलने लगी और पहली मंजिल का घरेलू सामान इसकी चपेट में आ गया। पुलिस को शक है कि बैटरी चार्ज करते समय उसमें खराबी आई होगी, हालांकि आग लगने की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है।

दो लोगों की मौत

हादसे में 17 साल के सुफैद और 38 साल के मोहम्मद सामिद गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि सुफैद मकान मालिक का बेटा था, जबकि मोहम्मद सामिद उसका रिश्तेदार था।

सुबह 5:25 बजे आग पर पाया काबू

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। टीम ने तेजी से आग बुझाने का काम शुरू किया, ताकि आग इमारत के दूसरे हिस्सों तक न पहुंचे।

करीब 5:25 बजे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इसके बाद इमारत को अच्छी तरह जांचा गया, ताकि कहीं अंदर आग दोबारा न भड़क जाए।

जांच में जुटी पुलिस

जिस इमारत में आग लगी, उसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिलें हैं। आग मुख्य रूप से पहली मंजिल पर रखे सामान में लगी थी।

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम हादसे की जांच कर रही है। ई-रिक्शा की बैटरी में धमाका किस वजह से हुआ, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर बैटरी को ही आग की वजह माना जा रहा है।

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Updated on:

17 Aug 2026 10:57 am

Published on:

17 Aug 2026 10:56 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के र​घुबीर नगर में ई-रिक्शा की बैटरी फटी, इमारत में लगी आग; 17 साल के लड़के समेत 2 की मौत

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