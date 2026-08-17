हादसे में 17 साल के सुफैद और 38 साल के मोहम्मद सामिद गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि सुफैद मकान मालिक का बेटा था, जबकि मोहम्मद सामिद उसका रिश्तेदार था।