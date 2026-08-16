‘स्कूल सुधारना चाहते हैं, लेकिन BJP के गुंडे हिंसा कर रहे’, CJP का आरोप- अब्दुल के पिता की पीट-पीटकर हत्या

बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मृतक का बेटी सीजेपी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिससे नाराज होकर कुछ दंबगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग पिता की मौत हो गई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीजेपी नेता आशुतोश रांका ने कहा है कि ' हम क्या गलत कर रहे थे हम तो बस देश के सभी स्कूलों की व्यस्था को ठीक करने का काम रहे हैं, लेकिन यह भाजपा के लोगों से देखा नहीं जा रहा है और अपने गुंडों को भेजकर हिंसा कराने का काम कर रही है।