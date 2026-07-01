भरत तिवारी एनकाउंटर को स्कूल-कॉलेज के सिलेबस में शामिल करने की मांग, बिहार सरकार के पोर्टल पर आवेदन

पटना की बुद्ध कॉलोनी के रहने वाले कानूनी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाष चंद्र शर्मा ने बिहार सरकार के आधिकारिक सहयोग पोर्टल पर यह आवेदन दर्ज किया है। शिक्षा विभाग को भेजे गए इस आवेदन के शिकायत विवरण में आवेदनकर्ता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को संबोधित करते हुए लिखा कि भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की हत्या पुलिस की वर्दी और कानून-व्यवस्था तंत्र की आड़ में प्रत्यक्ष रूप से निजी और जातीय नफरत को संतुष्ट करने के साफ मकसद से की गई थी। बेरहमी से हुई इस हत्या के बाद अब सरकार के खिलाफ निरपेक्षीय देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया है।