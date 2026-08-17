भरत तिवारी के घर पहुंचे मनोज तिवारी, बहन ने बांधी राखी; बोलीं- अब भाई का फर्ज निभाइए, न्याय दिलाइए

Bharat Tiwari Case: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने भाजपा सांसद मनोज तिवारी सोमवार को उनके घर पहुंचे। जहां उन्होंने मृतक भरत तिवारी की तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा और स्थानीय शाहपुर विधायक राकेश ओझा भी सांसद मनोज तिवारी के साथ थे। परिवार ने सांसद को पूरी घटना के बारे में बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।