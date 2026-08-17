Ashok Dham Stampede: ‘हम नीचे गिरे, ऊपर से लोग रौंदते चले गए’, अस्पताल में भर्ती घायलों ने बताया कैसे मची भगदड़

सदर अस्पताल में इलाज करा रही एक युवती ने बताया कि सुबह में श्रद्धालु शांति से कतारों में मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी दौरान अचानक रास्ते में एक खंभा गिर गया और कुछ ही मिनटों के भीतर चारों तरफ चीख-पुकार और हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जिससे रास्ते के किनारे बनी बांस की बैरिकेडिंग टूट गई। बैरिकेडिंग टूटने के कारण पास के गड्ढे में दर्जनों लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। युवती ने बताया कि इस भगदड़ में जब वह नीचे गिरी, तो उसके ऊपर कई लोग गिरते चले गए और भीड़ उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ती रही, लेकिन उस समय उन्हें बचाने या उठाने वाला कोई नहीं था।