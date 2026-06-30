तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिल हुईं वीणा मानवी, बांकीपुर से लड़ सकती हैं चुनाव

वीणा मानवी बिहार की एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने के मकसद से 'महिला विकास मंच' नाम का संगठन बनाया। यह संगठन मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवादों, महिलाओं के शोषण और अन्य गंभीर सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। बहुत कम समय में, इस संगठन ने न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अपने सामाजिक कार्यों के साथ-साथ वीणा मानवी और उनकी कार्यशैली अक्सर सुर्खियों और विवादों में भी रही है। उनके तरीकों पर समय-समय पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं।