मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुत्तों से की नेताओं की तुलना, कहा- नेता बनना है तो समाज सुधारो, पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है

राजगीर में इस सम्मेलन में युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यहां समाज सुधारने और बदलाव की बड़ी-बड़ी बातें करने चले आते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने बिहार के अंदर जनता या गरीबों के बच्चों के लिए एक भी स्कूल बनवाया है, तो उनका जवाब ना में होता है। वे बस यह दंभ भरते हैं कि उन्होंने राजनीति के जरिए पैसा बहुत कमाया है। दिलीप जायसवाल ने इसी बात पर कहा कि कमाता तो कुत्ता भी है और अपनी जिंदगी तो कुत्ता भी पालता है, इसलिए सिर्फ धन इकट्ठा करना नेता होने की निशानी नहीं हो सकता।