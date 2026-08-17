पटना में 18 अगस्त से छात्रों का महाआंदोलन, दिलीप कुमार बोले- TRE 4 का विज्ञापन निकालें या शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा

Bihar Student Protest: छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षक भर्ती (TRE 4) के परीक्षा पैटर्न में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पर उम्मीदवारों को बार-बार गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब छात्रों का धैर्य अब जवाब दे चुका है, इसलिए 18 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग विरोध स्थल पर अनिश्चितकालीन और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू होगा।