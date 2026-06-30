Bharat Tiwari Encounter: सवालों के घेरे में आए जगदीशपुर SDM संजीत कुमार कौन? पहले प्रयास में BPSC क्रैक कर बने थे अफसर

पुलिसिंग में अपने लंबे अनुभव के आधार पर बिहार के पूर्व DGP अभयानंद ने इस कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ऑपरेशन आम तौर पर दो तरह के होते हैं। एक में कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल होता है, जहां भीड़ को संभालने या तनावपूर्ण स्थितियों को शांत करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी दोनों तैनात किए जाते हैं। दूसरे तरह के ऑपरेशन में अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शामिल होती है। भरत तिवारी का मामला इसी दूसरी श्रेणी में आता था, क्योंकि पुलिस उन्हें कथित तौर पर अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार करने गई थी।