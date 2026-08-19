CWC बैठक में खरगे का मोदी सरकार पर सीधा वार, बोले- ‘क्या सरकार जनता के भरोसे के लायक है?’

उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं दिवंगत राजीव गांधी का खासतौर पर स्मरण करना चाहूंगा। कल उनकी जयंती है। उन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार में रहते हुए अपनी नीतियों के केंद्र में नौजवानों को रखा था। राजीव गांधी ने युवाओं को बड़ी भूमिका मिले, इस इरादे से वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की। देश के हर जिले में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला उसी दौरान आरंभ हुआ। उन्होंने व्यापक विचार-मंथन के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई, उसमें डिग्री के साथ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को जोड़ा।