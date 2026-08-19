JPSC-JSSC आंदोलन 26वें दिन स्थगित, रविंद्र पासवान बोले- 2 महीने में मांगें पूरी करे सरकार वरना होगा और बड़ा आंदोलन

Jharkhand Student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का चल रहा विरोध प्रदर्शन 26वें दिन स्थगित कर दिया गया। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के दबाव में आकर हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और सुधार लागू करने की घोषणा की। इस फैसले के बाद छात्र नेताओं ने अब विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसे कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की और साथ ही सरकार को दो महीने में सभी मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम भी दिया।