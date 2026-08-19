‘जब तक CM जवाबदेही तय नहीं करेंगे, जारी रहेगी लड़ाई’, सचिवालय थाने से रिहा होने पर बोले तेजस्वी यादव

राजभवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए बक्सर से RJD सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि वे बिहार में पूरी तरह से बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में संवैधानिक प्रमुख (गवर्नर) को बताने आए थे। यह सरकार सिर्फ लाठी और गोली के दम पर चल रही है। उन्होंने कहा कि असल में, राज्य में शासन जैसा कुछ भी नहीं बचा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम पहुंचे तो गवर्नर खुद राजभवन में मौजूद नहीं थे। हमें उम्मीद है कि आज रात लौटने पर वे इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देंगे और राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।