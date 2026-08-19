RJD Protest: राजद के लोक भवन मार्च पर IG पटना का बयान, बोले- पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, भीड़ पर वाटर कैनन चलाया

RJD Protest Lok Bhavan: पटना में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD ने गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा पारदर्शिता की मांग उठाई।

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