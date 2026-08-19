19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Mahua Moitra Hate Speech: भड़काऊ भाषण मामला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Mahua Moitra Arrest Warrant: कथित भड़काऊ भाषण मामले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर कृष्णानगर की अदालत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को 28 अगस्त तक वारंट की कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 19, 2026

Mahua Moitra

TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Photo-IANS)

Mahua Moitra Arrest Warrant : कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर कोर्ट ने बुधवार को एक कथित भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) मामले में बार-बार समन के बावजूद पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कृष्णानगर की तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इस वारंट की निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त तक जमा करने का आदेश दिया है।

समन के बावजूद पेश नहीं हुईं महुआ

अदालत ने मंगलवार को ही महुआ मोइत्रा को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, तय तारीख पर भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की लगातार की जा रही अवहेलना आरोपी के गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाती है। ऐसे में कोर्ट के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है।

‘कानून की अदालत के प्रति सम्मान नहीं’

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत परिसर के बाहर विरोध या किसी तरह की बदसलूकी की आशंका जताई। इस पर अदालत ने आरोपी के आचरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका रवैया यह दर्शाता है कि उनके मन में कानून की अदालत के प्रति पर्याप्त सम्मान नहीं है।

महिलाओं के अपमान और हेट स्पीच का आरोप

कृष्णानगर पुलिस जिला के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, टीएमसी सांसद के खिलाफ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने (धारा 79), विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने (धारा 196), धार्मिक भावनाओं को आहत करने (धारा 299), आपराधिक धमकी (धारा 351) और भड़काऊ भाषण देने (धारा 353(2)) से जुड़ी धाराओं में शिकायत दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने पूर्व-संज्ञान समन जारी किए थे, जिसकी अवहेलना के बाद अब यह गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें
TMC MP Mahua Moitra Attack Video

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 06:03 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:20 pm

Hindi News / National News / Mahua Moitra Hate Speech: भड़काऊ भाषण मामला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Punjab Politics: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नहीं पहुंचे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्या राहुल गांधी को दिया बगावत का संदेश?

Punjab Congress Infighting
राष्ट्रीय

केरल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की 3 रिक्तियां भरने के लिए सरकार को दिया 6 हफ्ते का समय

kerala hc waqf board vacancies six weeks government
राष्ट्रीय

‘जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला हक’, केन-बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के समर्थन में उतरे राहुल गांधी

Ken Betwa Project, Ken Betwa River Link Project, Rahul Gandhi, Ken Betwa Project Protest, Ken Betwa Project Tribal Protest, Bundelkhand Tribal Protest, Rahul Gandhi Ken Betwa,
राष्ट्रीय

Delhi CNG Pump Blast: दिल्ली के टिकरी कलां में CNG पंप पर जोरदार ब्लास्ट, एक की मौत, कई घायल

Delhi CNG Pump Blast news
राष्ट्रीय

पंजाब की सियासत में खिलाड़ियों की एंट्री, पूर्व क्रिकेटर मनप्रीत गोनी और एथलीट कुणार AAP में शामिल

former cricketer manpreet gony
चंडीगढ़ पंजाब
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.