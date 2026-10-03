3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Tibet-Nepal Floods: चीन में 43 मौतें, नेपाल में 1,300 से ज्यादा, आंकड़ों के बड़े अंतर पर सवाल

अगस्त 2026 की तिब्बत-नेपाल बाढ़ में नेपाल में 1,300 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट है, जबकि चीन ने 43 मौतें बताईं। आंकड़ों के अंतर और ग्लेशियर आपदा के बढ़ते खतरे पर सवाल उठे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2026

nepal floods

AI Image-(ChatGpt)

Tibet Nepal Floods 2026: अगस्त 2026 में तिब्बत-नेपाल सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के कई हफ्ते बाद भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासकर नेपाल और चीन की ओर से सामने आए मौत के आंकड़ों में बड़ा अंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। इटली की ऑनलाइन पत्रिका 'बिटर विंटर' की एक रिपोर्ट ने इस अंतर के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते प्राकृतिक खतरों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में बाढ़ और उसके बाद हुए विनाश में 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 43 बताई। रिपोर्ट ने दोनों आंकड़ों के बीच भारी अंतर पर सवाल उठाए हैं।

ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर घाटी में आया


'बिटर विंटर' की रिपोर्ट के अनुसार, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इसके बाद बर्फ, चट्टान, मिट्टी और तलछट का विशाल मलबा 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घाटी में नीचे आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर का मलबा करीब सात मिनट में क्यिरोंग पोर्ट तक पहुंच गया और इसके बाद नेपाल की ओर नीचे की तरफ बढ़ता गया। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में चीन के पांच मंजिला कस्टम और इमिग्रेशन परिसर के पूरी तरह मलबे में दबने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सड़कें, करीब 12 हाइड्रोपावर परियोजनाएं, संचार नेटवर्क और सीमा पर स्थित फ्रेंडशिप ब्रिज समेत कई पुल भी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए।

चीन और नेपाल के आंकड़ों में बड़ा अंतर


रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सवाल चीन और नेपाल की ओर से जारी मौत के आंकड़ों में अंतर को लेकर उठाए गए हैं। नेपाल में जहां 1,300 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बताया गया, वहीं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने 43 लोगों की मौत की जानकारी दी।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पश्चिमी एजेंसियों ने चीन पर मौतों की संख्या कम बताने का आरोप लगाया है। चीन ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है और आधिकारिक आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने या चुनौती देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है।

क्या ऐसी आपदा फिर आ सकती है?


रिपोर्ट ने मौतों के आंकड़ों से आगे बढ़कर एक और सवाल उठाया है कि क्या हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की आपदा निकट भविष्य में दोबारा आ सकती है। चीन के नेशनल क्लाइमेट सेंटर के वरिष्ठ इंजीनियर वांग पेंगलिंग के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है और इससे एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। वांग के अनुसार, तापमान में बदलाव से क्रायोस्फीयर यानी बर्फ और जमी हुई भूमि से जुड़े प्राकृतिक तंत्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इससे आइस एवलांच, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और ग्लेशियर से जुड़े मलबे के बहाव जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

पर्माफ्रॉस्ट का तापमान भी बढ़ रहा


रिपोर्ट ने China Climate Bulletin 2026 में 2004 से 2025 के बीच दर्ज आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पर्माफ्रॉस्ट की ऊपरी सीमा पर तापमान में औसतन 0.34 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ता तापमान पर्माफ्रॉस्ट को कमजोर कर रहा है। इससे जमी हुई जमीन और चट्टानों की मजबूती प्रभावित हो सकती है और पहाड़ी ढलानों की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है।
इस घटनाक्रम ने हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम, ग्लेशियरों की स्थिरता और बाढ़ जैसी घटनाओं से जुड़े जोखिमों पर नए सिरे से ध्यान खींचा है।

Smit Machchhar: पायलट फेडरेशन के बाद अब ABVP ने भी की कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग

ये भी पढ़ें
Smit Machchhar news

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 09:45 pm

Published on:

03 Oct 2026 09:45 pm

Hindi News / National News / Tibet-Nepal Floods: चीन में 43 मौतें, नेपाल में 1,300 से ज्यादा, आंकड़ों के बड़े अंतर पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कैप्टन स्मित की बहादुरी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा- शायद उनकी सहानुभूति दूसरे पायलट के साथ

captain smit machchhar rahul gandhi
मुंबई

Ahmedabad: फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर टीचर ने छात्रा को भेजे आपत्तिजनक मैसेज, गुस्साए दोस्त ने जड़ दिया थप्पड़

School Girl Harassment
अहमदाबाद

Mad Sandhu: अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Mad Sandhu news
राष्ट्रीय

Gujarat Murder: जिस पर किया भरोसा, उसी पर हत्या का आरोप, लव मैरिज के 5 साल बाद मनीषा की मौत, हिरासत में पति

Mehsana Crime News
अहमदाबाद

Smit Machchhar: पायलट फेडरेशन के बाद अब ABVP ने भी की कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग

Smit Machchhar news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.