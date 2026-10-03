Smit Machchhar: पायलट फेडरेशन के बाद अब ABVP ने भी की कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग



एबीवीपी के मुताबिक, संगठन की बैठक में कैप्टन स्मित मच्छार के साहस और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए उनके प्रयासों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संगठन ने केंद्र सरकार से उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करने की मांग की है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कैप्टन मच्छार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस साहस और तत्परता का परिचय दिया, उसे देखते हुए उन्हें अशोक चक्र दिया जाना चाहिए। अशोक चक्र भारत का शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध के मैदान से बाहर असाधारण वीरता, साहस या बलिदान के लिए दिया जाता है।