3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Smit Machchhar: पायलट फेडरेशन के बाद अब ABVP ने भी की कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग

Captain Smit Machchhar: फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के बाद अब ABVP ने भी फ्लायदुबई संकट में साहस दिखाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2026

Smit Machchhar news

कैप्टन स्मित मच्छार(फोटो-IANS)

ABVP: फ्लायदुबई की उड़ान में जानलेवा संकट के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए साहस और सूझबूझ दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को सम्मानित करने की मांग तेज हो गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी केंद्र सरकार से कैप्टन मच्छार को अशोक चक्र से सम्मानित करने की मांग की है। एबीवीपी ने ईटानगर में हुई दो दिवसीय अखिल भारतीय पदाधिकारी बैठक के बाद यह मांग रखी। संगठन ने कैप्टन मच्छार के साहस की सराहना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।

ABVP ने की अशोक चक्र देने की मांग


एबीवीपी के मुताबिक, संगठन की बैठक में कैप्टन स्मित मच्छार के साहस और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए उनके प्रयासों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संगठन ने केंद्र सरकार से उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करने की मांग की है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कैप्टन मच्छार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस साहस और तत्परता का परिचय दिया, उसे देखते हुए उन्हें अशोक चक्र दिया जाना चाहिए। अशोक चक्र भारत का शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध के मैदान से बाहर असाधारण वीरता, साहस या बलिदान के लिए दिया जाता है।

पायलट फेडरेशन भी कर चुका है सम्मान की मांग


इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से कैप्टन स्मित मच्छार को उचित राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय नागरिक सम्मान देने पर विचार करने का अनुरोध किया था। फेडरेशन ने कहा था कि किसी भी सम्मान पर फैसला भारत सरकार के लागू प्रावधानों और सक्षम अधिकारियों की ओर से तथ्यों के वेरिफिकेशन के बाद लिया जाना चाहिए। संगठन ने कैप्टन मच्छार के साहस और मुश्किल परिस्थिति में दिखाई गई सूझबूझ को देखते हुए उनके नाम पर विचार करने की अपील की थी।

फ्लायदुबई की उड़ान में क्या हुआ था?


कैप्टन स्मित मच्छार फ्लायदुबई की उड़ान के पायलट थे। उड़ान के दौरान सह-पायलट ने उन पर हमला किया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे जाने लगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की। इसके बाद यात्रियों और क्रू को हमलावर को काबू करने का मौका मिला। विमान करीब 14 हजार फीट नीचे आया था। बाद में बैकअप क्रू ने विमान को सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतारा।

शिवाजी पार्क विरोध प्रदर्शन: मुंबई पुलिस ने CJP आयोजकों और 500 समर्थकों पर दर्ज की FIR, अभिजीत दीपके दीपके की प्रतिक्रिया आई सामने

ये भी पढ़ें
CJP organizers and supporters

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 07:13 pm

Published on:

03 Oct 2026 07:01 pm

Hindi News / National News / Smit Machchhar: पायलट फेडरेशन के बाद अब ABVP ने भी की कैप्टन स्मित मच्छार को वीरता पुरस्कार देने की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मां से आखिरी बातचीत में कहा- ’10 मिनट में पहुंच रहा हूं’, अब कभी नहीं लौटेगा कृष! कैसे हुई बर्थडे पर युवक की मौत, पढ़िए Inside Story

Murder Case Inside Story Karnal
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता और पिता की संदिग्ध मौत, घर में मिले दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

TMC Leader Death
कोलकाता

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले- शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं मिला तो 2029 में वोट नहीं मांगूंगा

Prashant Kishor news
राष्ट्रीय

Gen-Z जानता है ‘लोटस’ अब ‘लूट-अस’ बन गया है- SSR विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने CEC पर साधा निशाना

Adhir Ranjan
राष्ट्रीय

प्रसंगवश- मानसून के ही भरोसे रहना समझदारी नहीं

monsoon
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.