मां से आखिरी बातचीत में कहा- ’10 मिनट में पहुंच रहा हूं’, अब कभी नहीं लौटेगा कृष! कैसे हुई बर्थडे पर युवक की मौत, पढ़िए Inside Story

थाना रामनगर पुलिस के मुताबिक, मृतक के भाई कर्ण की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कृष शुक्रवार रात बहादुरचंद कॉलोनी में अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक युवक के घर जन्मदिन मना रहा था। कृष के 2 दोस्त शिव कॉलोनी में घूमने गए थे, जहां कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ने बहादुरचंद कॉलोनी में पार्टी कर रहे अपने दोस्तों को फोन करके मौके पर बुला लिया। इसके बाद कृष और उसके दोस्त भी शिव कॉलोनी पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान प्रदीप नाम के युवक ने कृष की जांघ में चाकू मार दिया।