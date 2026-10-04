Andhra News: रात होते ही आसमान से बरसने लगते हैं पत्थर, पुलिस और 20 युवाओं की निगरानी भी फेल, अब दहशत में पूरा गांव

इसके बाद पुलिस ने गांव में चार जवानों को गश्त के लिए तैनात किया। पुलिसकर्मियों ने लगातार दो दिन तक इलाके में निगरानी की, लेकिन इसके बावजूद रात के समय घरों की छतों पर पत्थर गिरते रहे। ग्रामीणों के अनुसार रात करीब 10 बजे के आसपास अचानक पत्थर छतों पर गिरने लगते हैं। कुछ मिनट के अंतराल के बाद फिर पत्थर गिरते हैं। कई बार भारी पत्थर भी छतों पर गिरते हैं, जिससे तेज आवाज होती है और लोग डर जाते हैं। गांव में ज्यादातर घरों की छतें सीमेंट की चादर वाली हैं। ऐसे में पत्थर गिरने से छतों को नुकसान भी पहुंच रहा है।