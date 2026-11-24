Rust Stain Removal: किचन में रोजाना काम करने से होने वाली गंदगी पर नजर पड़ने की वजह से अक्सर लोग उसे साफ कर देते हैं, लेकिन जहां गैस सिलेंडर रखा रहता है, वहां फर्श पर अक्सर लाल-भूरे रंग का गोल निशान बन जाता है। इस पर ध्यान न जाने की वजह से सफाई नहीं हो पाती और यह दाग समय के साथ गहरा होता जाता है, जिसे साफ करना आसान नहीं होता। ऐसे में आइए जानते हैं इन्हें कैसे साफ किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखने से ये दोबारा नहीं जमते।