Kitchen के लिए Cleaning Tips (Representative Image) Image Credit gemini and youtube/ VJsWorld_Ammas_Cooking
Rust Stain Removal: किचन में रोजाना काम करने से होने वाली गंदगी पर नजर पड़ने की वजह से अक्सर लोग उसे साफ कर देते हैं, लेकिन जहां गैस सिलेंडर रखा रहता है, वहां फर्श पर अक्सर लाल-भूरे रंग का गोल निशान बन जाता है। इस पर ध्यान न जाने की वजह से सफाई नहीं हो पाती और यह दाग समय के साथ गहरा होता जाता है, जिसे साफ करना आसान नहीं होता। ऐसे में आइए जानते हैं इन्हें कैसे साफ किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखने से ये दोबारा नहीं जमते।
सिलेंडर का निचला हिस्सा लोहे या स्टील से बना होता है और फर्श की नमी या पानी के संपर्क में रहने से उस पर जंग लग जाती है। यही जंग फर्श पर उतर आती है और समय के साथ यह दाग गहरा होता जाता है। ऐसे में दाग साफ करने के लिए सिलेंडर को जगह से सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
दाग को साफ करने से पहले यह पता लगाएं कि फर्श किस चीज से बना है। दरअसल विट्रिफाइड और सेरेमिक टाइल्स पर हल्के एसिड वाले घरेलू तरीके चल जाते हैं। लेकिन मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन और मोजैक जैसे फर्श नींबू, सिरका या एसिड से खराब हो सकते हैं। उन पर निशान पड़ सकते हैं या चमक कम हो सकती है।
अगर दाग पुराना हो तो यह प्रक्रिया दो-तीन बार दोहरा सकते हैं।
जंग साफ करने के लिए नींबू भी असरदार होता है, पर यह तरीका मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा स्टोन को साफ करने के लिए न अपनाएं।
सिरके में भी एसिड होता है, इसलिए इसे भी पत्थर के फर्श की सफाई में इस्तेमाल न करें। सफेद सिरके को बराबर मात्रा में पानी में मिलाएं और कपड़े से दाग पर लगाएं। 10 मिनट बाद ब्रश से साफ करें और साफ पानी से धो लें।
दाग बहुत पुराना हो तो बाजार में मिलने वाले रस्ट रिमूवर या टाइल क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पैकेट पर लिखे निर्देश ध्यान से पढ़ें और दस्ताने पहनकर साफ करें।
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