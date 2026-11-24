Hair Care Tips: हेयर कलर करवाने के कुछ दिनों तक तो बाल अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक-दो हफ्ते बाद रंग हल्का पड़ने लगता है, बाल रूखे लगते हैं और कंघी करने पर ज्यादा टूटने लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को कलर की क्वालिटी खराब लगने लगती है, जबकि इसके पीछे की वजह कलर किए हुए बालों की सही देखभाल न करना भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि कलर किए हुए बालों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।