Henna vs Hair Color: सफेद बालों को छिपाने या बालों का रंग बदलने के लिए ज्यादातर लोग मेहंदी या हेयर कलर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आम दिनों में इनमें से अपनी पसंद का कुछ भी इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन सर्दियों में, या जल्दबाजी में शादी-पार्टी में जाना हो और बाल सफेद हों, तो दोनों में से क्या इस्तेमाल करें, इसे लेकर चिंता बढ़ जाती है। दोनों का असर, नतीजा और बालों पर पड़ने वाला प्रभाव काफी अलग होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और सर्दी में या किसी पार्टी में जाने के लिए कब क्या बेहतर हो सकता है।