Henna Vs Hair Color (Representative Image) Image Credit Magnific
Henna vs Hair Color: सफेद बालों को छिपाने या बालों का रंग बदलने के लिए ज्यादातर लोग मेहंदी या हेयर कलर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आम दिनों में इनमें से अपनी पसंद का कुछ भी इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन सर्दियों में, या जल्दबाजी में शादी-पार्टी में जाना हो और बाल सफेद हों, तो दोनों में से क्या इस्तेमाल करें, इसे लेकर चिंता बढ़ जाती है। दोनों का असर, नतीजा और बालों पर पड़ने वाला प्रभाव काफी अलग होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और सर्दी में या किसी पार्टी में जाने के लिए कब क्या बेहतर हो सकता है।
मेहंदी यानी हिना एक पौधे की पत्तियों से बनी होती है। इसकी सूखी पत्तियों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे पानी या दही जैसी चीजों में घोलकर बालों पर लगाया जाता है। यह बालों के ऊपर एक परत बनाकर उन्हें रंग देती है। इसका रंग बालों के अंदर नहीं घुसता, इसलिए यह नेचुरल मानी जाती है। वहीं सफेद बालों पर मेहंदी लगाने पर ज्यादातर रंग ऑरेंज या लाल-भूरा दिखता है, काला नहीं। इसी वजह से कई लोग मेहंदी घोलते समय उसमें दूसरी चीजें भी मिलाना पसंद करते हैं।
हेयर कलर में केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसमें आमतौर पर बालों की ऊपरी परत पर ब्लीच कर रंग को अंदर तक पहुंचाया जाता है, इसलिए रंग ज्यादा समय तक टिकता है और सफेद बाल पूरी तरह ढक जाते हैं। इसमें काला, भूरा, बरगंडी जैसे कई शेड चुने जा सकते हैं। रंग तब तक रहता है जब तक बाल बढ़कर निकल नहीं आते, यानी हर 4 से 6 हफ्ते में जड़ों का टच-अप कराना पड़ सकता है।
सर्दी में स्कैल्प और बाल पहले से ही रूखे होते हैं, इसलिए दोनों में से चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।
अगर आप सिर्फ किसी इवेंट के लिए जड़ों के सफेद बाल छिपाना चाहते हैं, तो रूट टच-अप स्प्रे या पाउडर जैसे टेंपरेरी विकल्प भी मिलते हैं, जो अगली धुलाई में निकल जाते हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी डॉक्टर या हेयर एक्सपर्ट की सलाह का विकल्प नहीं है। अपने लिए सही हेयर कलर चुनने के लिए हेयर एक्सपर्ट से सलाह लें। स्कैल्प में जलन, खुजली, सूजन या एलर्जी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
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