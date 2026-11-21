बालों को बिना हीट के स्ट्रेट करने के लिए आप बाथरोब को बांधने वाली डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हेयर वॉश करने के बाद बालों को करीब 90 फीसदी तक सुखा लें और फिर हेयर सीरम लगाएं। इसके बाद डोरी को ऊपर से लपेटते हुए पूरे बालों में नीचे तक ले आएं। इसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से बाल सीधे रहते हैं। डोरी को ढीला लपेटें, ज्यादा कसने से बाल टूट सकते हैं।