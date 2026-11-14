झुर्रियां, डार्क सर्कल और सूजन कम करने में कितना असरदार है केले का छिलका? जानें वजह

Banana Peel for Skin: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए लोग रोजाना डे और नाइट स्किन केयर फॉलो करने के साथ ही अलग-अलग तरह के टिप्स भी आजमाते हैं। इन्हीं में से एक केले के छिलके को हल्के हाथों से चेहरे पर रगड़ना भी है। इस टिप को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि इससे झुर्रियां कम होती हैं, डार्क सर्कल हल्के पड़ते हैं और त्वचा की सूजन (Skin Inflammation) कम करने में भी मदद मिलती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए जानते हैं कि केले का छिलका चेहरे पर लगाने से क्या होता है।