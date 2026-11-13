ब्राइडल ग्लो के लिए सिर्फ मेकअप काफी नहीं, शादी से पहले ऐसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल

शादी के आखिरी तीन महीनों में स्किन केयर से जुड़े नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने से बचें। इनका रिएक्शन होने पर अगर ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, तो आपका स्पेशल डे खराब हो सकता है। आप इन दिनों में पुरानी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के साथ ही मेकअप ट्रायल भी करवा लें, ताकि पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट आपकी स्किन टोन और टाइप पर सूट करते हैं। इसके अलावा केमिकल पील, लेजर टोनिंग या स्किन बूस्टर जैसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेने का सोच रही हैं, तो इस महीने शुरू कर सकती हैं। इन्हें सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं, क्योंकि ये हर स्किन पर एक जैसे नहीं चलते। इनका असर दिखने में आमतौर पर कुछ महीने और कई सेशन लगते हैं, इसलिए इन्हें आखिरी हफ्तों के लिए न टालें।