प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? जानिए पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद टेस्ट करने पर मिल सकता है सही रिजल्ट

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, 28 दिन की साइकिल में ओव्यूलेशन आमतौर पर अगले पीरियड से करीब दो हफ्ते पहले, यानी साइकिल के बीच में होता है। ओव्यूलेशन में ओवरी से एग निकलता है, जो करीब 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइज होने के लिए उपलब्ध रहता है। अगर इस दौरान स्पर्म से मिलन नहीं होता, तो एग शरीर में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इसी विंडो में स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो कंसेप्शन हो जाता है। इसके करीब 6 दिन बाद फर्टिलाइज्ड एग यूटरस की लाइनिंग से चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद प्लेसेंटा बनना शुरू होता है और करीब 11 दिन बाद शरीर में एचसीजी (hCG) हार्मोन बनने लगता है, जिसे प्रेग्नेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान दें, ये दिन अनुमान के तौर पर बताए गए हैं और हर महिला में थोड़े अलग हो सकते हैं।