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प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन कब होती है सामान्य और कब बन सकती है चिंता की वजह? Mayo Clinic से जानें 

Pregnancy Swelling: प्रेग्नेंसी में हाथ पैर और उंगलियों में सूजन क्यों आती है? नेशनल हेल्थ सर्विस और मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण, राहत के तरीके और कब डॉक्टर से संपर्क करें।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 06, 2026

Pregnancy Swelling, Swollen Feet In Pregnancy

Pregnancy Swelling के कारण (Representative Image) Image Credit Gemini

Swollen Feet In Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इनमें पैरों, टखनों और उंगलियों में सूजन आना भी आम है। जैसे जैसे प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती है, शरीर में ज्यादा पानी जमा होने और बढ़ते हुए गर्भाशय के दबाव की वजह से पैरों में सूजन बढ़ सकती है। आमतौर पर धीरे धीरे होने वाली हल्की सूजन चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर सूजन अचानक बढ़ जाए या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में हाथ पैर और उंगलियों में सूजन क्यों आती है, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

प्रेग्नेंसी में हाथ पैर और उंगलियों में सूजन क्यों आती है?

नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के मुताबिक प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में सामान्य से ज्यादा पानी जमा होने लगता है। यह अतिरिक्त पानी खासकर पैरों और टखनों में जमा हो सकता है, जिससे वहां सूजन दिखाई देने लगती है। इसके अलावा, जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, वह पैरों से खून को वापस दिल तक ले जाने वाली नसों पर दबाव डाल सकता है। इससे पैरों और टखनों में सूजन बढ़ सकती है।

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हार्मोन में होने वाले बदलाव भी प्रेग्नेंसी के दौरान सूजन की एक वजह हो सकते हैं। पैरों और टखनों में हल्की सूजन आम है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाती है।

सूजन कम करने के लिए क्या करें?

नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार लंबे समय तक खड़े रहने से बचें। जब आराम करें तो पैरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। आरामदायक जूते पहनना और पैरों की हल्की एक्सरसाइज करना भी मदद कर सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार बैठते समय पैरों को ऊपर रखना, टखनों को गोल घुमाना और पैरों को हल्का स्ट्रेच करना मददगार हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने से बचना भी जरूरी है।

क्या सूजन होने पर पानी कम पीना चाहिए?

सिर्फ पैरों में सूजन होने की वजह से पानी कम नहीं करना चाहिए। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार प्रेग्नेंसी के दौरान आम तौर पर करीब 10 कप यानी लगभग 2.3 लीटर तरल लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है। इसलिए पानी कम पीने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पिएं और किसी भी तरह की चिंता होने पर डॉक्टर से सलाह लें।

कब सूजन को सामान्य नहीं मानना चाहिए?

अगर चेहरे या हाथों में अचानक ज्यादा सूजन आ जाए या शरीर में सूजन तेजी से बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह अगर सिर्फ एक पैर में अचानक सूजन के साथ दर्द हो, तो यह खून का थक्का यानी डीवीटी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी में सूजन अगर अचानक तेजी से बढ़ने लगे, खासकर चेहरे या हाथों में, तो यह बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्पसिया जैसी परेशानी से जुड़ी हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

06 Oct 2026 12:16 pm

Published on:

06 Oct 2026 11:33 am

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