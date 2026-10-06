प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन कब होती है सामान्य और कब बन सकती है चिंता की वजह? Mayo Clinic से जानें 

Swollen Feet In Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इनमें पैरों, टखनों और उंगलियों में सूजन आना भी आम है। जैसे जैसे प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती है, शरीर में ज्यादा पानी जमा होने और बढ़ते हुए गर्भाशय के दबाव की वजह से पैरों में सूजन बढ़ सकती है। आमतौर पर धीरे धीरे होने वाली हल्की सूजन चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर सूजन अचानक बढ़ जाए या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में हाथ पैर और उंगलियों में सूजन क्यों आती है, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।