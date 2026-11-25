Pityriasis Amiantacea Symptoms: सुबह आईने के सामने बाल संवारते हुए अचानक नजर पड़ती है कि सिर की त्वचा पर सफेद-पीली परत जमी है। उसे उंगली से हटाने की कोशिश करो तो वह जड़ों से कसकर चिपकी मिलती है, और कई बार बालों के पूरे गुच्छे को ही साथ बांध लेती है। ज्यादातर लोग इसे रूसी समझकर कोई भी शैम्पू बदल लेते हैं और कुछ दिन इंतजार करते हैं। पर जब परत हफ्तों तक नहीं जाती, खुजली बढ़ने लगती है और बाल झड़ने का डर सताने लगता है, तब चिंता होना स्वाभाविक है। असल में यह सामान्य रूसी नहीं, बल्कि पिटिरियासिस एमिएंटेसिया नाम की स्थिति हो सकती है। यह अपने आप में कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि सिर की त्वचा की किसी और परेशानी का संकेत है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजहें होती हैं, घर पर क्या ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है।