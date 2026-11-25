पिटिरियासिस एमिएंटेसिया में पपड़ी बालों की जड़ों से कसकर चिपक जाती है और गुच्छे बांध देती है-प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Pityriasis Amiantacea Symptoms: सुबह आईने के सामने बाल संवारते हुए अचानक नजर पड़ती है कि सिर की त्वचा पर सफेद-पीली परत जमी है। उसे उंगली से हटाने की कोशिश करो तो वह जड़ों से कसकर चिपकी मिलती है, और कई बार बालों के पूरे गुच्छे को ही साथ बांध लेती है। ज्यादातर लोग इसे रूसी समझकर कोई भी शैम्पू बदल लेते हैं और कुछ दिन इंतजार करते हैं। पर जब परत हफ्तों तक नहीं जाती, खुजली बढ़ने लगती है और बाल झड़ने का डर सताने लगता है, तब चिंता होना स्वाभाविक है। असल में यह सामान्य रूसी नहीं, बल्कि पिटिरियासिस एमिएंटेसिया नाम की स्थिति हो सकती है। यह अपने आप में कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि सिर की त्वचा की किसी और परेशानी का संकेत है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजहें होती हैं, घर पर क्या ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है।
डर्मनेट न्यूजीलैंड के अनुसार, इसमें सिर की त्वचा पर चांदी जैसी सफेद या पीली, मोटी पपड़ी बन जाती है, जो बालों की जड़ों को घेरकर उन्हें त्वचा से चिपका देती है। इसका नाम फ्रेंच शब्द एमिएंटे से आया है, जिसका मतलब एस्बेस्टस है, क्योंकि पपड़ी उससे मिलती-जुलती दिखती है। यह समस्या बच्चों और युवाओं में ज्यादा दिखती है, और महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा पाई जाती है। कभी-कभी जूं या खुजलाते रहने से बनी मोटी त्वचा भी वजह हो सकती है। जब जांच के बाद भी कोई कारण न मिले, तो इसे इडियोपैथिक कहते हैं। यह अपने आप में कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि त्वचा की किसी दूसरी परेशानी का संकेत है। आम तौर पर इसके पीछे ये स्थितियां मिलती हैं;
प्राइमरी केयर डर्मेटोलॉजी सोसाइटी (यूके) के मुताबिक, सामान्य रूसी के कण हल्के होते हैं और झाड़ने से गिर जाते हैं। यहां परत मोटी होती है, जड़ से कसकर चिपकी रहती है और बालों को गुच्छों में बांध देती है। कभी-कभी खुजली, लालिमा या हल्की जलन भी साथ रहती है।
त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें, अगर;
इलाज दो चरणों में चलता है। पहले जमी परत हटाई जाती है। इसके लिए सैलिसिलिक एसिड, कोल टार या सल्फर वाले शैम्पू या मलहम काम आ सकते हैं। फिर असली वजह का इलाज होता है। सूजन वाली स्थितियों में डॉक्टर कुछ समय के लिए स्टेरॉयड लोशन या जेल देते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कीटोकोनाजोल जैसा एंटीफंगल शैम्पू दिया जा सकता है। पक्के फंगल संक्रमण में खाने वाली एंटीफंगल दवा लगती है, और जीवाणु संक्रमण हो तो एंटीबायोटिक। जरूरत पड़ने पर जांच के लिए त्वचा या बालों का नमूना भी लिया जाता है। जिन मामलों में कोई अंदरूनी वजह नहीं मिलती, वहां इलाज के बाद अक्सर समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। पर सोरायसिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी पुरानी स्थिति हो, तो परत बीच-बीच में लौट सकती है। ऐसे में धैर्य रखें और डॉक्टर की बताई देखभाल जारी रखें।
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