हर माता-पिता के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि टीका सुरक्षित है या नहीं। मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण सत्र प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में तय सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर होते हैं। टीकाकरण के बाद किसी दुर्लभ प्रतिकूल घटना (AEFI) से निपटने के लिए सत्र स्थलों को 24 घंटे चलने वाले स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा गया है। आशा कार्यकर्ता, एएनएम, शिक्षक और एम्स जैसे संस्थानों के डॉक्टर भी अभिभावकों की शंकाएं दूर करने में लगे हैं। अगर आपकी बेटी को किसी टीके या दवा से एलर्जी का इतिहास रहा है, तो टीका लगवाने से पहले स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर को जरूर बताएं।