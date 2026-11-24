14 साल की बेटियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV का टीका मुफ्त में लगाया जा रहा है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर परिवारों में चुप्पी छा जाती है। बीमारी भारी लगती है, बातचीत असहज और टीके को लेकर सवाल बहुत। लेकिन इसी हिचक के बीच देश ने एक बड़ा पड़ाव पार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान में नौ महीने से कम समय में एक करोड़ से ज्यादा खुराकें लग चुकी हैं। आइए जानते हैं कि HPV वैक्सीनेशन से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं और साथ ही इस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का क्या कहना है और अगर आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो कैसे करें।
पीआईबी प्रेस रिलीज के अनुसार, यह अभियान फरवरी 2026 में शुरू हुआ था। इसमें 14 साल की बेटियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त, स्वैच्छिक और एक खुराक वाला टीका दिया जा रहा है। माता-पिता की सहमति जरूरी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के 2021 के अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 1.2 करोड़ बेटियां इस आयु वर्ग में आती हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस सालाना लक्ष्य का करीब 87 फीसदी हिस्सा कवर हो चुका है।
HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ खतरनाक प्रकारों का लंबे समय तक शरीर में बने रहना सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामलों की वजह माना जाता है। टीका इन संक्रमणों से बचाव में मदद करता है। इसे संक्रमण के संपर्क में आने से पहले देना सबसे असरदार माना जाता है, इसीलिए किशोरावस्था की शुरुआत को चुना गया। मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में 80 करोड़ से ज्यादा HPV खुराकें लग चुकी हैं और करीब दो दशक के अनुभव में टीके ने तय प्रकारों के संक्रमण और कैंसर से पहले की स्थितियों से मजबूत सुरक्षा दिखाई है।
हर माता-पिता के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि टीका सुरक्षित है या नहीं। मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण सत्र प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में तय सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर होते हैं। टीकाकरण के बाद किसी दुर्लभ प्रतिकूल घटना (AEFI) से निपटने के लिए सत्र स्थलों को 24 घंटे चलने वाले स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा गया है। आशा कार्यकर्ता, एएनएम, शिक्षक और एम्स जैसे संस्थानों के डॉक्टर भी अभिभावकों की शंकाएं दूर करने में लगे हैं। अगर आपकी बेटी को किसी टीके या दवा से एलर्जी का इतिहास रहा है, तो टीका लगवाने से पहले स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर को जरूर बताएं।
सरकार ने टीकाकरण के लिए U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसी पर माता-पिता बेटी के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और बाद में डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मोटे तौर पर प्रक्रिया ऐसी रहती है;
ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य नहीं है। आप सीधे नजदीकी तय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। पोर्टल के स्क्रीन और जरूरी दस्तावेज राज्य के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए पक्की जानकारी के लिए स्थानीय आशा कार्यकर्ता, स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र से पुष्टि कर लें।
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