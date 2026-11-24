इसका कोई पक्का इलाज अभी नहीं है, पर दवाएं लक्षणों में राहत दे सकती हैं। आमतौर पर पहली पसंद क्लोनाजेपाम मानी जाती है, लेकिन हर किसी पर यह असर नहीं करती। कुछ और दवाएं भी इस्तेमाल होती हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसे विकल्प केवल उन गंभीर मामलों में सोचे जाते हैं जहां दवाओं से फायदा न हो। ये सब फैसले न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, इसलिए कोई भी दवा खुद से शुरू या बंद न करें। रोजमर्रा के कामों में भी बदलाव मदद करते हैं। जैसे नहाने के लिए शॉवर सीट, लाइन में इंतजार के दौरान बैठने की व्यवस्था और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सलाह। मरीज की मानसिक सेहत पर भी असर पडता है। अकेलापन या चिंता महसूस हो तो परिवार से बात करें और जरूरत पडे तो मनोवैज्ञानिक की मदद लें।